CATANIA – E’ uno dei pilastri della politica scolastica del Liceo classico Cutelli e Salanitro: l’attenzione e la promozione delle tematiche ambientali. Anche quest’anno la dirigente Elisa Colella ha promosso #IOSONOAMBIENTE, con laboratori, elaborati, gite ed esplorazioni. Un percorso formativo cui hanno partecipato 52 studenti del liceo catanese e del Liceo classico Galilei Campailla di Modica. Ad aprile scorso per tre giorni i ragazzi hanno visitato alcuni siti particolarmente interessanti dal punto di vista naturalistico e architettonico del territorio ibleo. Un’esperienza convogliata in un convegno. “E’ stato un lavoro denso, intenso”, dice la dirigente Colella. Volti, sentieri, natura incontaminata, tecniche di coltura, dalla valle dell’Anapo al museo della mandorla, la coltivazione della cannamela, la valle dei mulini e molto altro per tre giorni definiti dai ragazzi “indimenticabili”.