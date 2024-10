Caldo anomalo, in Sicilia si sfiorano i 30°

Le temperature di fine ottobre come quelle di fine agosto e caldo anomalo anche a novembre. Un potente anticiclone di matrice subtropicale estende la sua influenza fino al Mediterraneo centrale dove si raccorda con una seconda area di alta pressione di matrice africana. L’Italia è dunque in condizioni di stabilità assoluta. Nei prossimi giorni le massime si assesteranno su valori tipici di fine agosto/inizio settembre con 28 gradi nel Palermitano, 26-27 a Catania e Siracusa, 25 ad Agrigento e Messina. L’anticiclone rimarrà stazionario e pigro sull’Italia per almeno 7-10 giorni.