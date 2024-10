Oggi al Parlamento Europeo sono state assegnate due presidenze ed una vicepresidenza nell’ambito delle delegazioni permanenti del Parlamento che approfondiscono i rapporti con altri Stati, regioni e organizzazioni extra UE. In particolar modo, agli eurodeputati Stefano Cavedagna e Ruggero Razza, sono state attribuite, rispettivamente, le prestigiose presidenze alla Delegazione alla commissione parlamentare mista UE-Cile (D-CL) e alla Delegazione per le relazioni con i paesi del Maghreb e l’Unione del Maghreb arabo, comprese le commissioni parlamentari miste UE-Marocco, UE-Tunisia e UE-Algeria (DMAG), e all’eurodeputato Denis Nesci la vice presidenza della commissione energia, ambiente e acqua, in seno all’Assemblea parlamentare dell’Unione per il Mediterraneo.