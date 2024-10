Botte da orbi tra ragazzine: e tutti a filmare

MESSINA – Sono sempre più frequenti a Messina le risse tra ragazzine. Una violenza che anziché essere fermata viene filmata dai testimoni col telefonino. Gli ultimi episodi sono quelli sul tram che passa dal viale San Martino, con due ragazze fermate dagli altri passeggeri, in via La Farina e in via I Settembre, vicino a piazza Duomo. Spintoni, schiaffi, capelli tirati: tutto pubblicato sui social. Si vedono le ragazze che parlano tra di loro, poi improvvisamente scatta la violenza. Che ottiene tante visualizzazioni.