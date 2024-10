BELPASSO – I carabinieri di Paternò hanno denunciato un 19enne pregiudicato residente a Motta Sant’Anastasia, per possesso di chiavi alterate e grimaldelli. La pattuglia, percorrendo la strada provinciale 14, in via Mongibello, nel comune di Belpasso, vicino al distributore di carburante ha visto un giovane che, trovandosi in una zona appartata e buia accanto a diversi veicoli in sosta, alla vista dei militari ha cercato di allontanarsi a piedi, in direzione del parco giochi di via Boris Giuliano. Subito raggiunto, fermato e identificato, il ragazzo ha spiegato di trovarsi sul posto per incontrare una ragazza. Il suo comportamento nervoso e le risposte evasive, tuttavia, hanno insospettito i militari che, però, non hanno trovato nulla di illegale e quindi lo hanno lasciato andare.

Dopo pochi minuti però, i carabinieri lo hanno nuovamente incontrato tra via Pier Santi Mattarella e via Boris Giuliano che correva verso un distributore, stringendo tra le mani un marsupio che il 19enne ha subito gettato in un giardino privato avendo visto i militari. Dentro vi erano diversi oggetti sospetti, tra cui uno scaldacollo blu scuro, uno arancione, due grimaldelli in acciaio modificati, una chiave combinata cromata da 12 mm e uno strumento diagnostico OBD II (utilizzato per connettersi alla centralina delle automobili e avviarle senza chiave, mentre i grimaldelli sono comunemente impiegati per forzare i blocchi dello sterzo o aprire gli sportelli dei veicoli). Chiaro, a questo punto, l’intento di commettere un furto, per cui il 19enne ha ammesso di essere il proprietario del marsupio e del suo contenuto, pertanto si è beccato una denuncia.