Battuta di caccia finisce in tragedia

SIRACUSA – Un uomo di 77 anni che stava facendo una battuta di caccia a Priolo Gargallo, nel Siracusano, è morto per un colpo sparato dal proprio fucile mentre si trovava in una zona di campagna in via Lioranea Priolese, poco distante dal commissariato di polizia. Il proiettile lo avrebbe colpito al torace, ferendolo mortalmente. La polizia sta cercando accertare le modalità dell’incidente e sta verificando se nell’area dove si trovava l’uomo era possibile l’attività venatoria e se il cacciatore fosse solo.