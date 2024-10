Assalto ai poliziotti per far scappare il ricercato

LENTINI (SIRACUSA) – Il cerchio si era stretto attorno a un 43enne destinatario di un ordine di carcerazione per aver riportato una condanna definitiva per ricettazione. E’ stato intercettato in una via del centro di Lentini da un equipaggio della polizia a bordo di uno scooter, assieme a 3 uomini. Dopo un breve inseguimento è stato raggiunto e bloccato, ma per l’intervento di un cugino di 17 anni e di altre persone il quarantatreenne è riuscito a liberarsi e a fuggire. Nell’accesa colluttazione due poliziotti sono rimasti contusi. Il 17enne è stato arrestato e un ragazzo di 26 anni che era alla guida dello scooter è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e guida senza patente. Mentre era in corso la caccia al fuggitivo lui ha deciso di presentarsi spontaneamente in compagnia del suo avvocato alla caserma dei carabinieri.