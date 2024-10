Arriva il maltempo: a Catania scuole chiuse

CATANIA – Scuole chiuse per il maltempo domani a Catania. L’annuncio arriva sui social dal sindaco Enrico Trantino: “I modelli previsionali sulle condizioni meteo di domani danno risultati estremamente contraddittori. Alcuni predicono fenomeni di bassa consistenza in mattinata e peggioramento nel pomeriggio, altri rilevano piogge copiose già dalle 11. Nell’incertezza, data anche la inattività di gran parte delle primarie e secondarie di primo grado, non ce la sentiamo di rischiare e stiamo diramando l’allerta meteo con sospensione delle attività didattiche. Questo non significa che i nostri ragazzi non possano dedicare la mattinata allo studio o alla lettura di un buon libro”. Chiusi anche parchi e giardini pubblici. A causa dell’allerta meteo, la Gema ha annullato l’isola ecologica mobile per conferire ingombranti e Raee prevista in viale Alcide De Gasperi.

Il maltempo estremo sta colpendo da Nord a Sud. Colpa di una perturbazione atlantica molto intensa bloccata sull’Italia. Nei prossimi due giorni è atteso l’apice: la protezione civile dell’Isola ha annunciato per domani l’allerta arancione su tutta la regione; non sono esclusi nubifragi reiterati soprattutto sui settori occidentali, centro-meridionali e ionici, con punte anche di oltre 200 mm e potenziali criticità idrogeologiche. Il tutto accompagnato da venti sostenuti a rotazione ciclonica, mari mossi o molto mossi e clima prettamente autunnale.