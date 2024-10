Allattamento al seno per superare le disparità sociali

Anche quest’anno ricorre la Settimana mondiale per l’allattamento materno, evento promosso in Italia dal Movimento allattamento materno, che intende sensibilizzare l’opinione pubblica rispetto all’allattamento al seno. “Stop alle disuguaglianze, sostegno a 360°” è il motto scelto per questa edizione per sottolineare l’importanza di rafforzare il supporto all’allattamento come misura fondamentale per ridurre le disparità sociali.

Una iniziativa per tutti: genitori, nonni e caregivers all’Ospedale Ingrassia di Palermo promuove la settimana mondiale dell’allattamento. Si chiama “Pomeriggio di latte” e parte dal Dipartimento salute della famiglia. L’ha animata un team composto da ginecologi, neonatologi ed anestesisti per parlare dell’importanza dell’allattamento evidenziando i benefici per la salute della donna, del bambino e della famiglia. Erano presenti, tra gli altri, il direttore del Dipartimento, Giuseppe Canzone, e il direttore del reparto di Ginecologia e ostetricia. Laura Giambanco (nella foto il team).

Il 7 ottobre, dalle 9 alle 13, nei Consultori familiari Zen e Settecannoli è in programma un altro intervento di promozione dell’allattamento da parte di un team dell’Asp e delle mamme volontarie dell’associazione “L’arte di Crescere” per sostenere l’integrazione e il sostegno sul territorio. Verrà distribuito gratuitamente il libro “Allattamento, istruzioni per l’uso”, realizzato dalla stessa associazione con il supporto del CeSVoP. Momento centrale delle iniziative organizzate dall’Asp di Palermo per la Settimana mondiale dell’allattamento saranno le attività organizzate nei consultori familiari dell’Azienda sanitaria che il 7, 8, 9 e 10 ottobre, dalle 9 alle 13, ospiteranno in modalità open day, soprattutto le famiglie che hanno accolto una nuova vita (o che si preparano a farlo) promuovendo l’allattamento e offrendo consulenze per sostenere la neo-genitorialità. Alle mamme sarà anche proposto di aderire allo screening del cervicocarcinoma, attraverso il Pap Test o HPV Test.

Anche l’Asp di Siracusa attraverso la rete dei propri Consultori dislocati in tutti i comuni della provincia aderisce alla campagna di sensibilizzazione sull’importanza dell’allattamento al seno, offrendo a tutte le neo mamme la possibilità di ottenere informazioni e supporto, con accesso libero e senza prenotazione, nel percorso di allattamento del loro bambino e risposte ai tanti dubbi e paure delle coppie che possono sorgere in questa fase così delicata e preziosa del rapporto genitori figlio nonché sul buon accrescimento del proprio bambino per i primi mille giorni a partire dal concepimento.

“L’allattamento è un gesto fondamentale per garantire lo sviluppo e la crescita sana di un bambino dopo la nascita – sottolinea il direttore dell’Unità operativa materno infantile Giuseppe Italia – e rientra tra le azioni che nei primi 1.000 giorni di vita possono garantire il necessario ambiente sicuro, protettivo e amorevole, di nutrizione e stimoli adeguati. L’allattamento, infatti, non è solo nutrimento, ma costituisce uno spazio in cui avviene uno scambio intimo e profondo tra madre e figlio e ha, quindi, un impatto positivo sulla creazione del legame madre-bambino e sulla salute psicofisica di entrambi”. I Consultori familiari dislocati sul territorio siracusano sono aperti dal lunedì al venerdì mattina e il martedì e il giovedì pomeriggio. Le donne e/o le coppie troveranno ad accoglierle il personale specializzato: ginecologi, ostetriche, psicologi e assistenti sociali.