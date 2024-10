ADRANO (CATANIA) – Un 19enne di Adrano è stato denunciato dalla polizia per resistenza a pubblico ufficiale. Durante un controllo, nella centralissima via Garibaldi, il ragazzo è fuggito, tentando di travolgere con uno scooter i poliziotti. Il ragazzo aveva destato i sospetti degli agenti perché il suo scooter in sosta presentava la targa contraffatta. Effettuati accertamenti attraverso le banche dati, gli agenti sono risaliti all’identità dell’intestatario e hanno atteso che l’utilizzatore del mezzo tornasse a riprenderlo. Pochi minuti dopo sono arrivati due giovani, uno dei quali noto agli agenti per i suoi precedenti. A quest’ultimo, risultato poi figlio del proprietario della moto e conducente del mezzo, sono state richieste delucidazioni in merito alla targa.

Mentre i poliziotti gli stavano rivolgendo alcune domande, improvvisamente il giovane è salito a bordo dello scooter partendo a tutta velocità in direzione degli agenti, costretti a scansarsi per non essere travolti. Il giovane ha proseguito a folle velocità tra i vicoli del centro in una pericolosa fuga. I poliziotti, a quel punto, si sono recati a casa sua, dove lo hanno trovato e denunciato. Gli sono state contestate tutte le violazioni del Codice della strada ravvisate, tra le quali la guida senza aver conseguito la patente, l’assenza di copertura assicurativa con recidiva nel biennio, la conduzione di veicolo con targa manomessa e il non aver ottemperato all’alt imposta dalla Polizia. Le sanzioni ammontano a un totale di 7.354 euro.