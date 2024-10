ACIREALE (CATANIA) – La polizia di Catania ha dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione di misura cautelare nei confronti di due fratelli 26enni, responsabili di reiterate violenze verbali e fisiche nei confronti dei genitori, attraverso le quali sono giunti a imporre un regime di vita vessatorio e umiliante. Fatti che si verificano già dal 2014. Tra gli episodi di violenza, ad esempio, lo scorso mese di marzo, uno dei due indagati si sarebbe scagliato contro la madre per alcuni lavori di giardinaggio realizzati in casa, la cui esecuzione non sarebbe stata a lui gradita: motivo per il quale ha sferrato un pugno al volto della donna che ha riportato un trauma alla mandibola sinistra, con prognosi di 7 giorni. Condotte divenute insostenibili al punto che i coniugi, per difendersi dagli atteggiamenti aggressivi dei figli, di notte preferivano chiudere a chiave la porta della loro stanza per potere dormire. Fino alla denuncia presentata al commissariato di Acireale. Per i due fratelli è stata disposta la misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare con applicazione del braccialetto elettronico e divieto di avvicinamento ai genitori, da mantenere ad almeno 500 metri.