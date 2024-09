Weekend bollente in Sicilia: picchi di 35°

Italia divisa in tre: un fronte instabile con frequenti piogge al Nord, una via di mezzo al Centro e sole e caldo al Sud. E’ questo il quadro meteo attuale in Italia ma, secondo gli esperti meteo, a breve assisteremo all’allontanamento dell’intensa perturbazione atlantica che ha interessato le regioni settentrionali nelle ultime ore. Mentre è confermato il progressivo aumento delle temperature, causato dall’arrivo sul Mediterraneo centrale di una massa d’aria calda di matrice sub tropicale, aumento che sarà più sensibile sulle regioni centro meridionali. Tra venerdì e sabato, infine, assisteremo ancora a qualche pioggia al Nord, qualche piovasco al Centro, mentre al Sud la colonnina di mercurio salirà fino a segnare i 35° in Sicilia.