Volo non parte, la giovane Juve dorme in aeroporto

TRAPANI – Dovevano ripartire di pomeriggio, dopo la partita di Serie C giocata a Trapani e pareggiata 1-1. Invece i ragazzi della Juventus Next Gen sono stati costretti a dormire in aeroporto a causa di un ritardo del volo. Erano già saliti sull’aereo, ma sono stati subito costretti a scendere per un guasto, con il volo rinviato alle 2 di notte. Poi l’ulteriore spostamento alle 3, alle 7 e alle 9 di stamattina, con i calciatori di Montero che hanno dovuto arrangiarsi sul pavimento per strappare qualche ora di sonno in posizione non troppo comoda.