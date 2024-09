Via cenere e ingombranti dalle strade catanesi

CATANIA – Dopo quelli effettuati nei principali assi viari periferici, proseguiranno anche in questa settimana, tra lunedì 16 e sabato 21 settembre, le attività di scerbamento dei cigli viari, rimozione ingombranti abbandonati e lavaggio stradale con essenze profumate e saranno concentrate nell’area compresa tra via Crispi/piazza Verga, viale XX Settembre, via Umberto e viale Jonio.

L’azione di ripulitura integrata verrà curata dalle aziende appaltatrici della raccolta dei rifiuti e l’ausilio della Catania Multiservizi, con il coordinamento dell’assessorato comunale all’Ecologia guidato da Massimo Pesce. Continuano anche le attività di spazzamento meccanizzato della cenere vulcanica nelle strade dei diversi quartieri che, dai sopralluoghi effettuati, presentano ancora residui di cenere soprattutto in prossimità delle aree di sosta e degli incroci.

Il programma è stato condiviso con polizia municipale e Amts per le attività propedeutiche di affissione dei divieti di sosta, verbalizzazione autoveicoli e rimozione di quelli che ostacolano le attività di passaggio delle spazzatrici: pertanto, è importante che i cittadini collaborino sia per garantire un migliore servizio e sia per evitare la rimozione dell’auto lasciata in divieto di sosta.

Infine, su esplicita indicazione del sindaco Trantino, proseguirà ancora per quattro settimane la raccolta dei sacchetti di cenere vulcanica; il deposito dei contenitori di cenere davanti alle abitazioni dovrà avvenire il martedì sera distintamente dalle altre frazioni giornaliere, mentre nella giornata di mercoledì, in tutti e tre lotti in cui è suddivisa la città, avverrà la raccolta a cura delle singole aziende.