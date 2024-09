Va dai carabinieri con ascia e coltello nello scooter

CATANIA – Senza copertura assicurativa e con due armi bianche nel sottosella, così, l’altro giorno, si è presentato in caserma un 46enne catanese pregiudicato, che ovviamente è stato non solo multato ma anche denunciato dai carabinieri. Il 46enne, dovendo sporgere una denuncia, è arrivato a bordo di uno scooter vicino alla caserma del centro storico ed è stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza mentre, durante le fasi del parcheggio, cercava di nascondere la targa.

Questo atteggiamento guardingo non è sfuggito ai carabinieri che lo stavano osservando dalle telecamere e, insospettiti, hanno deciso di non perderlo d’occhio individuando proprio la targa del suo scooter scoprendo, così, che il vero motivo di quelle strane manovre era la mancanza della polizza assicurativa. Una volta entrato in caserma, i carabinieri gli hanno contestato la violazione, chiedendogli le chiavi dello scooter.

A quel punto il 46enne ha cominciato ad alzare la voce, inveendo contro i carabinieri e rifiutandosi di consegnare le chiavi. Ha anche tentato di uscire, sbattendo i pugni contro il portone, ma è stato bloccato. Recuperato lo scooter, i militari nel vano che si trova sotto il sellino hanno trovato un’ascia e un coltello.