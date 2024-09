Un amore da podio

Un altro compleanno festeggiato insieme a Taormina. Un altro successo olimpico da condividere con amici e parenti per la coppia da podio Rossella Fiamingo-Gregorio Paltrinieri, super medagliati campioni azzurri, insieme portabandiera dell’Italia alla chiusura delle Olimpiadi di Parigi 2024, uniti da un insolito destino a cinque cerchi. Mentre la catanese Fiamingo entrava nella storia (mai l’Italia aveva vinto l’oro a squadre nella spada femminile), nello stesso momento c’era Gregorio che nuotava per la finale, conquistando l’argento nei 1500 e diventando l’unico nuotatore italiano a vincere cinque medaglie olimpiche e salire sul podio per tre edizioni consecutive dei giochi.

“Per riposarci abbiamo scelto Taormina perché ormai è una tradizione – raccontano -, dopo le Olimpiadi abbiamo bisogno di ricaricarci. Com’è stato seguire le gare dell’altro a Parigi? Una sofferenza, l’ansia è più grande rispetto a quella che proviamo per noi stessi”.