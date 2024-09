Turisti a spasso tra i rifiuti in centro storico

CATANIA – Residenti e proprietari di b&b sul piede di guerra. “Da tempo siamo abbandonati – segnalano alla nostra redazione – e il comune non si occupa del decoro di questa zona”. Via Bambino è molto popolata sia da chi vi abita che dai tanti turisti che prendono appartamenti o camere in affitto nella zona. Per raggiungere piazza Duomo, piazza Dante o via Crociferi sono costretti a fare slalom tra i sacchetti colmi di rifiuti ammassati sughli angoli della strada.

“Ci sono più di cinque b&b e non si può assistere tutti i giorni a questo spettacolo così degradante – aggiungono -. Vorremmo posizionare telecamere di video sorveglianza a nostre spese, ma ai fini della legge non potremmo perseguire chi abbandona questi sacchi. Abbiamo visto più volte scaricare rifiuti da moto ape di passaggio e di fronte alle nostre rimostranze stavamo anche per essere aggrediti”. Chi segnala chiede che il comune di Catania dia maggiore attenzione alla zona e istalli telecamere di video sorveglianza per dissuadere gli incivili ad abbandonare rifiuti e quindi ad alimentare le discariche che si sono formate.

