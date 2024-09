CATANIA – Durante un posto di controllo in via Nizzeti a Tremestieri Etneo i carabinieri hanno fermato una Fiat Panda. Alla guida una ragazza alla quale hanno chiesto i documenti: ma mentre le parlavano hanno sentito che dall’auto proveniva un forte odore acre, tipico della marijuana. Così le hanno chiesto se avesse fatto uso di stupefacenti e dopo aver letto sul suo volto una reazione di imbarazzo e nervosismo hanno deciso di effettuare una perquisizione. All’interno di uno zaino nascosto sotto il sedile anteriore hanno scovato 23 dosi di marijuana e una busta contenente altri 50 grammi della stessa sostanza, oltre a circa 70 grammi di hashish. Nella borsa della ragazza, invece, il guadagno dello smercio, ben 730 euro per i quali lei non ha saputo fornire alcuna giustificazione, affermando anzi di essere disoccupata. E’ stata dunque arrestata.