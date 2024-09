Arrestato il terrore dei commercianti trapanesi

TRAPANI – I carabinieri di Trapani hanno arrestato un 24enne per una serie di furti messi a segno ai danni di attività commerciali del centro storico. Il giovane è stato ripreso dagli impianti di videosorveglianza installati nei negozi e ristoranti presi di mira. Nei primi giorni di agosto il 24enne era già stato denunciato dai carabinieri per un furto in un negozio di abbigliamento e tre furti in ristoranti del centro storico dove, dopo la forzatura della porta di ingresso, aveva rubato i soldi contenuti nei registratori di cassa. Le indagini hanno portato alla luce altri furti e tentati furti che il giovane avrebbe commesso in una farmacia, in un cine-teatro, in due pub e in altrettanti ristoranti tutti concentrati nel centro storico della città. Il giovane è stato posto ai domiciliari con braccialetto elettronico.