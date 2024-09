Tenta furto nel centro sportivo a Cibali: preso

CATANIA – I carabinieri di Catania hanno arrestato un pregiudicato di 46 anni per furto aggravato e per violazione della sorveglianza speciale con obbligo di dimora. La scorsa notte una gazzella è intervenuta in un centro sportivo nel quartiere di Cibali dopo che il sistema di allarme della struttura aveva segnalato la presenza di intrusi, e quindi di un possibile furto in corso. Affiancati da un secondo equipaggio, mandato in supporto per bloccare le eventuali vie di fuga dal parcheggio, i militari hanno sorpreso il 46enne mentre stava per uscire dal bar dell’impianto.

Dopo un tentativo di fuga, il ladro è stato bloccato. In tasca gli è stato trovato parte del denaro rubato. Un’altra parte dei soldi è stata recuperata in un sacchetto di plastica del quale, durante la breve fuga, il 46enne aveva tentato di disfarsi gettandolo tra le aiuole. Tutta la refurtiva, circa 300 euro, rubata dalla cassa del bar della struttura, è stata riconsegnata al responsabile del centro sportivo. Dalle verifiche eseguite, è emerso che il 46enne era sottoposto alla sorveglianza speciale con obbligo di dimora, pertanto, dalle ore 21 alle 7 avrebbe dovuto essere in casa.