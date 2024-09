Tenta di uccidere il rivale a colpi di pistola

CATANIA – La polizia di Catania ha arrestato Gianluca Patti, catanese di 34 anni, per tentato omicidio, detenzione e porto in luogo pubblico di un’arma comune da sparo nell’ambito delle indagini relative al ferimento di una persona mediante colpi d’arma da fuoco avvenuto lo scorso 17 settembre. Le indagini sono partite da una segnalazione dei medici del pronto soccorso dell’ospedale Garibaldi e hanno condotto all’uomo come l’autore del ferimento di una persona, sottoposta successivamente ad intervento chirurgico con prognosi di 20 giorni.

Grazie alle immagini del sistema di video sorveglianza di un negozio vicino al luogo dei fatti, in via Gramignani, nel quartiere San Cristoforo, è stata ricostruita la dinamica della vicenda, scaturita da contrasti di natura familiare. Sul posto sono stati trovati due bossoli e le ogive dei tre proiettili che avevano colpito la vittima.