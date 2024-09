Spazzacenere fino al 21: “Ma ci sono troppe auto”

CATANIA – La Gema proseguirà con il piano di spazzamento meccanizzato della cenere vulcanica nel Lotto Centro di Catania anche la prossima settimana. Stanotte e stamattina le spazzatrici non sono potute intervenire al meglio in via Ronchi, via Cordai e via Consolato della Seta per la presenza di numerose macchine parcheggiate, nonostante la presenza dei divieti di sosta posizionati 48 ore prima: “In presenza di poche macchine parcheggiate infatti è possibile effettuare l’intervento da parte della polizia locale con la rimozione – sottolinea l’azienda -, in caso contrario si vanifica l’opportunità di rimuovere correttamente la cenere. Per ulteriori sacchetti da smaltire i cittadini potranno recarsi al centro comunale di raccolta di Picanello, in via Galatioto, aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14.30 alle 18 e il sabato dalle 9 alle 13”.

Di seguito le date, vie e divieti di sosta previsti fino al 21 settembre:

Venerdì 13 settembre:

Divieto di sosta dalle 18 alle 4 di sabato 14 settembre nelle vie Vecchia Ognina e Cervignano

Sabato 14 settembre:

Divieto di sosta da mezzanotte alle 10 nelle vie Piave, Isonzo e Palmanova

Domenica 15 settembre:

Divieto di sosta dalle 18 alle 4 di lunedì 16 settembre nelle vie Ruggero Settimo e Tripolitania

Lunedì 16 settembre:

Divieto di sosta da mezzanotte alle 10 nelle vie Raffineria e Scuto Costarelli

Divieto di sosta dalle 18 alle 4 di martedì 17 settembre nelle vie Luigi Capuana, Alfonzetti e Gargano

Martedì 17 settembre:

Divieto di sosta da mezzanotte alle 10 in piazza Turi Ferro e nelle vie Gambino, Paternò, San Michele, Caff e Squillaci

Divieto di sosta dalle 18 alle 4 di mercoledì 18 settembre nelle vie Selvosa, XXXI Maggio e Agira

Mercoledì 18 settembre:

Divieto di sosta da mezzanotte alle 10 in via Francesco Marletta e piazza Santa Maria Ausiliatrice

Divieto di sosta dalle 18 alle 4 di giovedì 19 settembre nelle vie Cosentino Sava, Tommaso Fazello e Nuova

Giovedì 19 settembre:

Divieto di sosta da mezzanotte alle 10 nelle vie Pietro Carrera, Susanna e Maratona

Divieto di sosta dalle 18 alle 4 di venerdì 19 settembre in via Ammiraglio Caracciolo

Venerdì 20 settembre:

Divieto di sosta da mezzanotte alle 10 nelle vie San Giovanni, Santa Chiara, Santa Maria dell’Aiuto e Francesco Gallo

Divieto di sosta dalle 18 alle 4 di sabato 21 settembre nelle vie Savasta e Acireale

Sabato 21 settembre:

Divieto di sosta da mezzanotte alle 10 nelle vie Sant’Angelo Custode e Mulino a Vento