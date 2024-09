Scontro a 4 vicino a Ikea: auto si ribalta, grave 20enne

CATANIA – Quattro feriti, tra i quali un ventenne grave in codice rosso (e non un morto come era stato detto in precedenza) nell’incidente che si verificato all’alba sulla tangenziale di Catania. Vicino allo svincolo della zona industriale nord, all’altezza di Ikea in direzione Siracusa, si sono scontrate violentemente 4 macchine (FOTO), per cause ancora da chiarire. Il ragazzo era a bordo di una Lancia Y che si è ribaltata, non sarebbe in pericolo di vita. Gli altri feriti sono un 65enne, una 24enne e una quarta persona. Le auto coinvolte sono una Panda, una Hyundai e una Ford Fiesta. Il tratto è stato subito chiuso e il traffico è rimasto bloccato per qualche ora.