Scippo al centro di Catania: il video

CATANIA – Approfittando del buio della notte, a bordo di uno scooter hanno scippato una donna a Catania ma sono stati intercettati e arrestati dalla polizia. A finire in manette sono stati un catanese di 38 anni e una 23enne di Reggio Emilia. Ricevuta la segnalazione, un equipaggio dei Falchi ha raggiunto la vittima dell’assalto, che ha raccontato di aver subito pochi istanti prima lo scippo della borsa in via Mazza all’uscita da un ristorante, mentre passeggiava con la madre.

I due indossavano caschi di colore bianco. Il conducente del motociclo accelerando all’improvviso la marcia si è piegato e le ha afferrato la borsa tenuta dai manici. La borsa si è rotta e la signora è caduta a terra, riportando delle contusioni. I Falchi si sono messi subito alla ricerca dei due che sono stati notati mentre sfrecciavano con lo scooter in zona corso Martiri della Libertà, in direzione di via Archimede, con la borsa ancora sulla pedana del motociclo. Entrambi erano noti alle forze dell’ordine. Un’altra pattuglia si è presentata a casa del guidatore dello scooter e i due sono stati arrestati.