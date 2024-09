Ribaltone meteo: in arrivo temporali e grandine

La protezione civile ha diramato l’allerta gialla in Sicilia per temporali che sono previsti in diverse zone della regione. Da domani e per le prossime 36 ore sono previsti precipitazioni sparse e diffuse. I rovesci saranno di forte intensità e sono previste locali grandinate con forti raffiche di vento. La perturbazione che sta già interessando le regioni del Nord e parte di quelle centrali dalle prime ore di domani si muoverà verso il Sud, portando temporali. Sulla base delle previsioni disponibili il dipartimento della protezione civile ha, infatti, emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse. Dalle prime ore di domani temporali su Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. Previste anche grandinate e forti raffiche di vento. Per la giornata di domani dunque allerta arancione sull’intero territorio di Friuli Venezia Giulia, Toscana e su settori di Veneto, Lombardia, Emilia-Romagna, Lazio, Campania e Molise. Allerta gialla in 17 regioni da Nord a Sud.