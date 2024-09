Pusher in fuga al Borgo: la gazzella li ferma

CATANIA – Ieri sera verso le 21 una pattuglia dei carabinieri di Catania ha notato in via Caronda due ragazzi che con atteggiamento guardingo e privi di casco procedevano con uno scooter in direzione della vicina piazza Cavour, comunemente conosciuta come “il Borgo”. Quando è stato imposto l’alt il guidatore ha dato gas tentando una fuga, ma la gazzella gli ha sbarrato la strada. La moto è finita per terra e i due hanno cominciato a correre verso la piazza, non prima però di aver lanciato sotto un’auto parcheggiata un borsello nero che è stato subito recuperato da un ulteriore equipaggio.

Uno dei due, un diciannovenne di Catania, è stato bloccato dopo pochi metri, mentre per il complice, riuscito momentaneamente ad allontanarsi, sono scattate subito le ricerche. Nel giro di mezz’ora gli inseguitori sono riusciti a risalire alla sua identità, scoprendo che si trattava di un ventenne di Misterbianco (anche lui con precedenti come il 19enne): convinto d’averla fatta franca, stava rientrando a casa quando è stato catturato. All’interno del borsello i militari hanno trovato 17 dosi già singolarmente confezionate di marijuana e un tirapugni in metallo, mentre all’interno del vano sottosella dello scooter c’erano pure hashish e 225 euro. I due ragazzi sono stati arrestati.