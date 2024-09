Pelligra: “Siamo qui per restare”

Conferenza stampa del presidente del Catania, Ross Pelligra, sul futuro del club.

INVESTIMENTI. “Per noi il Catania è un investimento a lungo termine e non a breve scadenza. Ho lavorato sodo con l’aiuto prezioso di collaboratori che colgo l’occasione per presentare come nuovi membri del Cda: Joseph Carrozzi e David Tucker, entrambi mi sosterranno non solo in ambito calcistico. Un board così strutturato mi aiuterà a prendere decisioni su aspetti che sin qui non avevamo considerato. Tucker, ad esempio, ha avuto collaborazioni con realtà come Manchester United e Nike. Siamo a Catania per restare a lungo e costruire una squadra forte nel presente e nel futuro. Quel che ho letto sui social media nelle ultime settimane non è stato motivo di dispiacere, so cosa voglio: è mia intenzione dedicare le mie energie e le mie risorse economiche al club e alla città. La nostra è un’azienda giovane, fondata partendo da zero. Il focus sulla città è altrettanto importante quanto quello sul club. I soldi non comprano tutto, servono tempo e strategia. Catania Fc e Blutec sono due cose diverse, degne entrambe della massima attenzione. Sono proprietario di altre società sportive nel mondo, ma il mio rapporto con Vincenzo Grella e la mia connessione col Catania vanno al di là di qualsiasi altro legame. Parlo più con lui che con mia moglie…”.

FIDEIUSSIONE. “Si è trattato di questioni burocratiche relative alle garanzie prodotte in Australia. E’ stato un rallentamento causato dai consulenti che lavoravano con noi in Australia, posso dire che queste persone non lavorano più con noi. Qualcosa non ha funzionato, ma abbiamo risolto”.

BUDGET. “Non usiamo come riferimento il budget dell’anno precedente. L’obiettivo è creare un club sostenibile. Il problema non è spendere una cifra più o meno alta, ma avere le persone giuste. Le disponibilità economiche sono basate sulle richieste del mio team. Vogliamo creare una realtà che duri: non avrebbe senso spendere tantissimo oggi per vincere il campionato e poi retrocedere la stagione seguente”.

SQUADRA. “Abbiamo costruito una squadra competitiva, dal tecnico ai giocatori. Sono assolutamente soddisfatto. Abbiamo raggiunto la cifra considerevole di 12.190 abbonati: li ringrazio per il loro sostegno. La scorsa stagione ci ha dato comunque soddisfazioni. In questa annata vogliamo fare ancora meglio”.

ABBONAMENTI. “Non abbiamo indetto una conferenza stampa per presentarli perché in quel momento eravamo impegnati ad allestire la squadra. Abbiamo ritenuto sufficiente la comunicazione via social”.

COMUNE DI CATANIA. “Sono sempre disponibile a un confronto. L’assessore Parisi mi ha chiamato allarmato e io l’ho rassicurato”.

STRUTTURE. “Non abbiamo potuto ottenere quello che volevamo nel tempo previsto. Abbiamo voglia e risorse per investire in infrastrutture adeguate”.

COMUNICAZIONE. “Preferisco parlare quando è tutto chiaro e possono fornire un quadro completo della situazione”.

Alla conferenza stampa ha partecipato anche l’ad e vicepresidente Vincenzo Grella, che ha preso la parola brevemente per parlare della possibile acquisizione del precedente logo: “Abbiamo fatto un’offerta che non è stata non accolta, la curatela ha preso tempo per fare una nuova valutazione”.