Odore di marijuana nell’auto: il pusher la nascondeva negli slip

CATANIA – I poliziotti catanesi hanno arrestato un 21enne e un 28enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. I due sono stati sorpresi in auto in piazza Santa Maria di Gesù. Alla vista degli agenti, entrambi si sono mostrati particolarmente nervosi e dai controlli è emerso che il 28enne alla guida era sprovvisto della patente di guida perché mai conseguita. Inoltre, gli agenti hanno avvertito l’odore inconfutabile di marijuana provenire dall’interno dell’auto: a quel punto il passeggero 21enne ha spontaneamente consegnato una bustina di marijuana, ma ai poliziotti non è sfuggito il suo tentativo di disfarsi di qualcosa che aveva nei pantaloncini.

Così, nascosti tra gli slip e nei pantaloncini sono state trovate sette bustine di hashish e una di marijuana, oltre a 770 euro. La perquisizione è stata estesa anche all’auto sulla quale viaggiavano i due giovani e alle rispettive abitazioni. In auto, sotto il sedile, è stato trovato un borsello con altre due bustine di marijuana, mentre in casa del 21enne è stato recuperato un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento della droga. Per i due sono stati disposti gli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo.