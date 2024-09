Nel 2025 volo diretto Catania-New York

aereo, scalo, aeroplano, Fontanarossa, Comiso, Pio La Torre

CATANIA – La prossima estate Delta Air Lines lancerà un nuovo volo non stop tra Catania e New York-Jfk. La compagnia aerea statunitense opererà il collegamento diretto fra le due città su base giornaliera, a partire dal 22 maggio 2025. Il nuovo volo offrirà ai passeggeri anche la possibilità di continuare il proprio viaggio con voli in coincidenza via l’hub Delta di New York-Jfk verso destinazioni in tutto il Nord America.

“La nuova tratta – dichiara Nico Torrisi, amministratore delegato di Sac – rappresenta una tappa fondamentale per lo sviluppo del nostro aeroporto e dell’intera Sicilia. Avrà un impatto positivo sull’economia locale, attirando visitatori da tutto il mondo interessati a scoprire le bellezze della nostra isola, ma permettendo allo stesso tempo ai turisti americani, tra questi tanti di origine siciliana, di ritrovare le loro radici. Inoltre offriremo al contempo un hub per le imprese che puntano al mercato USA e alle aziende americane interessate a investire in Italia.