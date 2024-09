Macchina fuori strada: muore un 15enne nel Catanese

RAMACCA (CATANIA) – Un quindicenne è morto a Ramacca in un incidente sulla strada statale 288, nel tratto tra il bivio Iannarello e il paese (foto vigili del fuoco). Viaggiava con tre persone su un’Audi che verso le 5 si è schiantata fuori strada, capovolgendosi. Il guidatore ha perso il controllo, finendo nella corsia opposta. Il ragazzo è morto sul colpo, i feriti sono stati trasportati d’urgenza negli ospedali Cannizzaro, San Marco e Garibaldi. I quattro ragazzi sono stati estratti dalle lamiere dai vigili del fuoco. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Palagonia e Ramacca per gli accertamenti di rito e per accertare le cause dell’incidente.