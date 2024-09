L’ira del posteggiatore abusivo: “Andate via, sbirri di m….”

CATANIA – Un parcheggiatore abusivo è stato sorpreso dalla polizia di Catania in piazza Turi Ferro e, per tutta risposta, ha aggredito e minacciato gli agenti durante la verifica dei documenti di identità. L’uomo, un pregiudicato marocchino di 41 anni, è andato su tutte le furie quando i poliziotti si sono avvicinati per sottoporlo a controllo, sentendosi, evidentemente ‘disturbato’ nello svolgimento della sua attività. Un altro parcheggiatore abusivo che si trovava con lui in piazza, alla vista degli agenti, è riuscito a fuggire.

Il 41enne si è scagliato contro i due agenti delle Volanti, rivolgendo offese e minacce: “Andate via sbirri di merda. Non vi avvicinate perché vi ammazzo”. I poliziotti hanno tentato più volte di portarlo alla calma, ma l’uomo è passato dalle parole ai fatti, aggredendo fisicamente i due poliziotti che, a quel punto, hanno utilizzato il taser. Nonostante la pistola a impulsi elettrici, ha continuato a inveire contro gli agenti, colpendo uno di loro con un pugno alla spalla. A quel punto, il 41enne è stato arrestato per violenza, minacce, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, continuando a opporre resistenza anche nel momento di salire sull’auto della polizia, danneggiandola. Il pregiudicato marocchino è stato condotto in carcere.