Indossa maglietta sbagliata: condannato a 14 mesi

Una foto dal profilo di Chu Kai-pong, 27 anni, la prima persona a finire nella maglie della nuova legge sulla sicurezza della città approvata a inizio anno con l'accusa di sedizione, 19 settembre 2024. La West Kowloon Magistrates' Court ha condannato a 14 mesi di carcere Chu Kai-pong per aver indossato il 12 giugno, giorno del suo arresto, la maglietta con lo slogan delle protesta di massa del 2019 ("Liberate Hong Kong, rivoluzione dei nostri tempi"). Chu indossava anche una mascherina gialla con stampate le lettere 'Fdnol', acronimo di un altro slogan messo ufficialmente al bando: 'cinque richieste, non una di meno'.

HONG KONG – La West Kowloon Magistrates’ Court ha condannato a 14 mesi di carcere Chu Kai-pong, 27 anni, la prima persona a finire nella maglie della nuova legge sulla sicurezza della città approvata a inizio anno con l’accusa di sezione. La sua colpa è stata quella di aver indossato il 12 giugno, giorno del suo arresto, la maglietta con lo slogan delle protesta di massa del 2019 (“Liberate Hong Kong, rivoluzione dei nostri tempi”), in base a quanto riferito dai media locali. Chu indossava anche una mascherina gialla con stampate le lettere ‘Fdnol’, acronimo di un altro slogan messo ufficialmente al bando: ‘cinque richieste, non una di meno’.