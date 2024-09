Incidente nella notte sulla A18: tre feriti, due gravi

CATANIA – Grave incidente stradale la notte scorsa, intorno alle 4.00 sulla A18, al km 64,8 sul tratto compreso tra Giarre e Acireale in direzione Catania. Ad essere coinvolte due autovetture: una Mercedes con a bordo un uomo e una Fiat 500 con due ragazze. Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Riposto che hanno provveduto, insieme al personale sanitario del 118, intervenuto con tre ambulanze, ad estrarre l’uomo dalla Mercedes, che è stato successivamente trasportato al Policlinico di Catania. Le ragazze si trovavano già fuori dalla propria vettura. Una è stata trasportata in codice rosso all’Ospedale Garibaldi Nesima di Catania e, l’altra, in condizioni meno gravi, all’ospedale di Acireale. Presente anche la polizia stradale per i rilievi del caso e per ricostruire la dinamica dell’incidente.