In Sicilia 38° nel weekend, poi stop al caldo africano

Lunedì 9 settembre potrebbe essere la data che segna la fine dell’estate africana, anche al Sud, con correnti atlantiche instabili e più fresche. Secondo gli esperti meteo fino a sabato sera il tempo sarà bello con massime in aumento e caldo intenso soprattutto al Sud: Oristano 39°, 36-38° in Sicilia, 35° anche in Calabria e Puglia. Da domenica cambierà tutto: già dal mattino avremo piogge forti in Liguria e Piemonte, in rapida estensione a tutto il Nord, a Toscana, Umbria, Marche e Alto Lazio. Sarà la nuova settimana, da lunedì 9 settembre a decretare la fine dell’estate africana con correnti atlantiche instabili e più fresche. Sarà quasi-autunno per tutti, anche se ancora con tanto sole alternato a qualche acquazzone, in un contesto termico tipico di settembre.