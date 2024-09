In Sicilia crollo termico e forte vento

E’ in arrivo sull’Italia un ciclone polare che porterà un abbassamento delle temperature, piogge e vento. La fase di maltempo colpirà inizialmente il Nordest, dal pomeriggio-sera si sposterà poi con violenti rovesci pure Lazio, Campania e Sicilia occidentale. Venerdì 13 il termometro sarà in forte discesa al Sud. Le precipitazioni colpiranno soprattutto il medio Adriatico (Marche, Abruzzo e Molise) e le regioni meridionali, mentre ci saranno ampie schiarite al Nord e sulla fascia centrale tirrenica. Soffieranno ancora venti forti su gran parte dell’Italia con le raffiche più intense sulle isole maggiori. Nel weekend si prevede un miglioramento del tempo con molto più sole, ma non sulla fascia adriatica e tra Sicilia e Calabria: qui ritroveremo ancora rovesci, temporali e vento forte.