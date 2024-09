Il cinema Capitol diventa una palestra

CATANIA – Qualche appassionato di cinema aveva creduto alle voci di una riapertura, ma adesso l’estinzione del Capitol è definitiva. La storica sala di Catania, chiusa nel 2012 dopo 55 anni e rimasta in stato di abbandono fino a oggi, sarà sostituita da una palestra. Il Capitol è uno dei tanti cinema etnei costretti alla resa nel nuovo secolo: nell’elenco ci sono il Ritz, il Golden, l’Excelsior, il Tiffany e l’Odeon, l’ultimo a cadere nel periodo del Covid. All’angolo tra via Vicenza e via Oliveto Scammacca si sono accomodati migliaia di catanesi, tra la sala grande e la piccola (creata negli ultimi anni di vita), ma anche in terrazza per l’arena estiva.

Sui social c’è chi si rammarica: “Un altro pezzo di storia della nostra città se ne va – scrive qualcuno -, probabilmente per sempre. La speranza è l’ultima a morire, l’Abc per esempio divenne una concessionaria di auto nel 1988 e ritornò a essere cinema nel 1998. Ma erano altri tempi, quando le presenze e la voglia di cinema in sala crescevano. Oggi purtroppo non è più così. Addio mitico cinema Capitol, ci mancherai”. “Il primo film che ci vidi fu 007 Bersaglio mobile – riporta un altro post -. Poi Rocky IV e tantissimi altri che hanno segnato tutta la mia gioventù. Tanta tristezza”.