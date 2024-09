Il Catania va in bianco

L’ulteriore colpo d’ali di questo avvio di stagione non arriva. Il Picerno blocca sullo 0-0 il Catania al Massimino. I lucani confermano di essere squadra valida e imbrigliano i rossazzurri che non trovano lo spunto necessario per vincere.

La partita è molto tattica. Toscano, come anticipato in conferenza stampa, schiera Inglese dall’inizio al centro dell’attacco dopo il gol con la Juve, Lunetta e Luperini si muovono alle sue spalle. Per il resto, Quaini al posto dello squalificato Ierardi e De Rose che rileva l’infortunato Di Tacchio in mezzo al campo. Tomei conferma la formazione che ha pareggiato con la Casertana.

Si comincia a ritmi bassi con un’azione pericolosa per parte: un tiro dalla distanza di Guerra (alto) e una bella iniziativa di Sturaro con cross che Lunetta riesce solo a sfiorare di testa. Il Catania non riesce a essere aggressivo come al solito di fronte a un Picerno che mostra di essere avversario ostico, affiatato e capace di palleggiare bene tenendo a lungo il possesso della sfera.

Ospiti pericolosi con uno spunto di Maiorino che crossa dopo essersi allargato sulla destra: salva benissimo Guglielmotti, alle sue spalle c’era Guerra pronto a indirizzare in rete con Bethers fuori causa. Risponde Luperini con un colpo di testa alto su angolo di Lunetta.

L’arbitro fischia poco o nulla, si lotta in mezzo al campo ma il Catania non riesce ad alzare la linea del pressing. Il Picerno si rende pericoloso con Guerra su cui salva Castellini e al 27’ va vicino al vantaggio: tiro dal limite di Franco che si stampa sul palo. I rossazzurri crescono nel finale di tempo andando vicino alla rete due volte con Guglielmotti, che impegna Summa con un colpo di testa su cross di Anastasio (foto Catania Fc Facebook) e nel recupero calcia alto da pochi passi su cross di Castellini.

Toscano cambia un uomo a inizio ripresa e modifica la squadra. Entra Stoppa per De Rose, Anastasio scala in difesa, Lunetta si sposta a sinistra e Quaini va in mezzo al campo. La prima emozione è firmata da Roberto Inglese, che interviene di testa su cross di Guglielmotti ben imbeccato da Sturaro: la parabola, ritoccata da una carambola, trova l’intervento di Summa che sventa.

La partita resta equilibrata, il Picerno fraseggia e tiene molto palla senza però pungere davvero. Il Catania, dal canto suo, non riesce ad imprimere lo strappo decisivo. Toscano gioca altre due carte: D’Andrea, all’esordio, sostituisce Inglese, mentre Carpani rileva Luperini. Proprio l’ex Recanatese è protagonista di un doppio tentativo contrastato dalla difesa avversaria.

I rossazzurri producono l’ultimo sforzo e su un calcio d’angolo, dopo un tocco di mano in area del Picerno nel primo tempo, c’è un altro caso da moviola: Petito si oppone con un braccio al colpo di testa di Quaini, ma l’arbitro non valuta il tocco meritevole del rigore. Proteste etnee e ammonizione per Sturaro. Entrano anche Verna e Montalto, per Lunetta e Guglielmotti, ma lo 0-0 non si schioda. Il Catania deve accontentarsi di un punto che lo lascia appaiato al Picerno in vetta, almeno in attesa delle partite domenicali di Cerignola e Benevento.

CATANIA-AZ PICERNO 0-0

CATANIA (3-4-2-1): Bethers; Quaini, Di Gennaro, Castellini; Guglielmotti (44′ st Montalto), Sturaro, De Rose (1′ st Stoppa), Anastasio; Luperini (22′ st Carpani), Lunetta (40′ st Verna); Inglese (22′ st D’Andrea). In panchina: Adamonis, Torrisi, Gega, Raimo, Forti, Ciniero, Jimenez. Allenatore: Toscano.

AZ PICERNO (4-2-3-1): Summa; Pagliai, Gilli, Allegretto, Guerra; De Ciancio (30′ st Pitarresi), Franco; Energe (13′ st Graziani), Maiorino (30′ st Volpicelli), Esposito (13′ st Vitali); Petito. In panchina: Merelli, Santi, Papini, Seck, Ragone, Cecere, Cardoni, Santarcangelo. Allenatore: Tomei.

ARBITRO: Ubaldi di Roma 1.

NOTE: spettatori 17.827 (di cui 12.873 abbonati). Ammoniti: Pagliai; Gilli, Sturaro. Angoli: 4-2 per il Catania. Recupero: 1′; 4′.