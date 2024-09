Il Catania c’è

Se il Catania sarà spesso quello del primo tempo con il Benevento in questo campionato ci sarà da divertirsi. Prima frazione quasi perfetta per i rossazzurri per quanto riguarda ritmo e organizzazione. Il gol decisivo lo segna Carpani (foto Catania Fc Facebook). Nella ripresa, viene fuori il Benevento, il Catania rischia, Sturaro salva sulla linea con un grande intervento ma alla fine arrivano i tre punti davanti a Pelligra.

Toscano disegna la sua squadra con il consueto 3-4-2-1 e, viste le contemporanee assenze di Montalto e D’Andrea oltre alle non ancora perfette condizioni di Inglese che va in panchina, si affida davanti a Lunetta che gioca insieme a Luperini e Carpani. Avvio caratterizzato dal gran ritmo. La prima emozione è rossazzurra con Carpani che conclude di sinistro di poco a lato. Risponde il Benevento con un tiro di poco alto di Talia. Le squadre continuano a giocare con intensità. Brilla il debuttante Guglielmotti, che a destra fa vedere le sue qualità e costringe al fallo Viviani che viene ammonito.

E’ il Catania, intenso e aggressivo, a menare le danze facendosi vedere in avanti con Lunetta (anticipato da Viscardi) e Anastasio (deviazione di Nunziante). Il gol arriva al 23’: Lunetta, altro esordiente autore di una buona prova, elude l’intervento di Capellini e tira di sinistro, Nunziante para di piede, ma sulla ribattuta è pronto Carpani che ribadisce in rete, nonostante la deviazione di un difensore: 1-0 più che meritato per gli etnei che sono messi bene in campo, dominano fisicamente, difendono e attaccano come un corpo unico. I ritmi si abbassano un po’ nel finale di tempo, con i rossazzurri che però restano concentrati e dinamici. Una sola distrazione, quasi al 45’: Manconi serve Lanini che tira alto sopra la traversa.

La ripresa si apre ancora con il Catania protagonista. Su angolo di Anastasio e sponda di Luperini, Carpani prende il palo e Di Tacchio mette dentro ma l’azione è fermata per fuorigioco di Lunetta. Il Benevento risponde con Perlingieri, entrato al posto di Lanini, che chiama all’intervento Bethers. Poi tocca a Talia scheggiare la parte alta della traversa con una conclusione da fuori. Il Catania, che ha speso molto nel primo tempo, cala alla distanza e prende campo il Benevento che al ventesimo costruisce la migliore occasione fino a questo momento: Borello di destro impegna seriamente Bethers, sulla ribattuta Manconi va a colpo sicuro ma Sturaro è provvidenziale e salva in spaccata sulla linea.

Nel Catania (che aveva già inserito Stoppa e Quaini), arriva anche il turno di Inglese e De Rose, che prendono il posto di Carpani e Sturaro. Rossazzurri con il 5-3-2 per contenere i tentativi campani. E’ ancora il Benevento però a farsi vivo con Perlingieri che manda a lato di un soffio. Nel finale, c’è ancora spazio per un’occasione dei sanniti. Manconi può liberare il destro a pochi passi da Bethers ma il tiro è strozzato ed è facile per il portiere agguantare il pallone. Dall’altra parte, in contropiede, quando siamo già nel recupero ci prova Stoppa ma la conclusione è alta.

Finisce 1-0 e il Catania dà un segnale al campionato: i rossazzurri, quando tutti i giocatori saranno al meglio, potranno fare molto bene. Intanto, sono arrivati 4 punti nelle prime due partite, frutto di un gruppo che risponde in pieno ai dettami di Toscano. E’ davvero un altro Catania rispetto alla stagione scorsa.

CATANIA-BENEVENTO 1-0

CATANIA (3-4-1-2): Bethers; Ierardi, Di Gennaro, Castellini; Guglielmotti, Sturaro (25′ st De Rose), Di Tacchio, Anastasio (9′ st Quaini); Luperini; Carpani (25′ st Inglese), Lunetta (15′ st Stoppa). In panchina: Adamonis, Butano, Raimo, Allegra, Forti, Ciniero, Jimenez, Inglese, D’Emilio, Corallo. Allenatore: Toscano.

BENEVENTO (4-3-3): Nunziante; Berra, Capellini, Viscardi, Ferrara; Talia, Viviani (16′ st Pinato), Acampora (1′ st Borello); Lamesta (41′ st Startita), Manconi, Lanini (1′ st Perlingieri). In panchina: Manfredini, Lucatelli, Oukhadda, Veltri, Avolio, Sena, Ciurleo, Prisco, Simonetti. Allenatore: Auteri.

ARBITRO: Di Francesco di Ostia Lido.

RETE: 23′ pt Carpani.

NOTE: spettatori 17.550 (abbonati 12.273). Ammoniti: Viviani, Acampora, Anastasio, Manconi, Guglielmotti. Angoli: 5-3 per il Catania. Recupero: 1′ e 5′.

5′.