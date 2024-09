Il catanese sospetto nascondeva armi e droga

CATANIA – A Catania la polizia ha arrestato un 33enne pregiudicato che custodiva tra la sua casa e il suo garage quasi 4 chili di marijuana,103 grammi di cocaina, una pistola con la matricola cancellata, due caricatori, 12 proiettili calibro 7.65 e una pistola a salve priva di tappo rosso con diverse munizioni. E’ stato dapprima fermato di notte per un controllo nei pressi di largo Basilicata, nel quartiere di San Berillo Nuovo, mentre era in sella a uno scooter, perché non appena ha intravisto la volante ha provato a nascondersi in un garage. Sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso di due dosi di marijuana. La perquisizione poi si è estesa al garage e alla casa.