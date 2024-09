I souvenir erano rubati, beccato a Fontanarossa

CATANIA – Ha pensato di rubare nei negozi dell’aeroporto di Catania per portare con sé a Ginevra alcuni “souvenir” della città. Il piano di un passeggero spagnolo di 43 anni è sfumato grazie all’intervento della polizia. Prima di partire per la svizzera il passeggero ha fatto razzia, nascondendo a refurtiva nei bagagli. I gestori dei punti vendita hanno segnalato gli ammanchi alla polizia di frontiera, che grazie ai sistemi di videosorveglianza ha individuato appena in tempo lo spagnolo, pronto a salire in aereo. E’ stato così denunciato.