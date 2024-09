“Giugliano sia d’insegnamento”

Conferenza stampa dell’allenatore del Catania, Domenico Toscano, alla vigilia della partita contro il Cerignola, in programma mercoledì alle 20.45 (su Telecolor, dalle 20.15, tre ore live con Diretta Stadio: collegamenti dal Massimino, analisi del match, le interviste post partita in anteprima e i vostri commenti via WhatsApp al numero 3427712855; differita integrale del match in esclusiva giovedì alle 22.15, dopo Corner).

GIUGLIANO. “Probabilmente la gente si è divertita tanto, io un po’ meno. Per me il calcio è fare gol, ma anche concedere poco all’avversario. Abbiamo creato tantissimo e avuto una maggiore fluidità di manovra. Va però trovato l’equilibrio giusto. Abbiamo analizzato la sconfitta, queste gare fanno parte del percorso di crescita e devono servire d’insegnamento”.

CERIGNOLA. “Quando si gioca un turno infrasettimanale è importante il recupero fisico e mentale. Dobbiamo farci trovare pronti contro una squadra organizzata. In avanti e a centrocampo hanno giocatori che ho allenato, li conosco abbastanza bene. E’ una formazione di livello alto, si tratta di una bella sfida per noi”.

INDISPONIBILI. “Abbiamo rivisto con piacere Bethers con noi dopo due giorni in osservazione all’ospedale. I medici gli hanno dato dieci giorni di prognosi per osservare meglio il decorso. Ierardi ha avuto un forte affaticamento all’adduttore: non sarà a disposizione domani, ma dovrebbe farcela per Caserta. Guglielmotti si è sottoposto ad accertamenti perché domenica non sentiva una gamba del tutto a posto: gli esami hanno dato esito negativo, quindi sarà a disposizione”.

CONVOCATI. Sono 24. Out Bethers, De Rose, Di Tacchio, Ierardi, Popovic. In porta Adamonis farà il suo debutto dal 1′. Quaini potrebbe tornare nuovamente in difesa. A centrocampo probabile rientro di Guglielmotti sulla destra e spazio a Verna in mezzo. Anche Lunetta si candida a una maglia da titolare.