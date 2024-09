Giugliano-Catania, settore ospiti sold out

Settore ospiti sold out per Giugliano-Catania. Come sempre, i tifosi rossazzurri non faranno mancare il sostegno in trasferta alla loro squadra. Sono stati tutti venduti i biglietti per la gara che vedrà gli etnei impegnati in Campania nel match in programma domenica prossima alle 18.30 (su Telecolor, dalle 18, tre ore live con Diretta Stadio: collegamenti dal De Cristofaro, analisi del match, le interviste post partita in anteprima e i vostri commenti via WhatsApp al numero 3427712855; differita integrale del match in esclusiva lunedì alle 22.15, dopo Corner).

Se sugli spalti le presenze sono assicurate, in campo un paio di assenze sono certe. Toscano recupera Ierardi in difesa ritrovando la linea titolare con Di Gennaro e Castellini, ma a centrocampo, dopo Di Tacchio (operatosi in settimana, rientro nel 2025), perde per almeno tre partite anche De Rose, fermato da un infortunio muscolare.

Il favorito per affiancare Sturaro in mezzo è Quaini, sin qui impiegato principalmente nel reparto arretrato. L’alternativa è Verna, ripresosi dall’infortunio e rivistosi in azione nel finale di gara contro il Picerno.

L’altro dubbio riguarda il settore avanzato, dove, rispetto alla soluzione utilizzata la scorsa domenica (Luperini e Lunetta alle spalle di Inglese), Toscano valuta le opzioni alternative legate a Stoppa (3 presenze, tutte partendo dalla panchina) e Jimenez, ancora in attesa del debutto dopo alcuni problemi fisici che lo hanno tenuto a riposo forzato.