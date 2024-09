Giugliano-Catania 0-0

Formazioni ufficiali e risultato aggiornato in tempo reale. Su Telecolor, dalle 18, tre ore live con Diretta Stadio: collegamenti dal De Cristofaro, analisi del match, le interviste post partita in anteprima e i vostri commenti via WhatsApp (3427712855).

Catania (3-4-2-1): 1 Bethers; 68 Ierardi, 15 Di Gennaro, 27 Castellini (K); 19 Raimo, 8 Sturaro (VK), 16 Quaini, 33 Anastasio; 17 Luperini, 21 Stoppa; 9 Inglese. A disposizione: 31 Adamonis, 22 D’Agata; 24 Gega, 3 Celli; 44 Guglielmotti, 14 Verna, 37 Forti, 23 Lunetta; 10 Jiménez, 20 Carpani; 11 D’Andrea, 32 Montalto. Allenatore: Toscano.