Giarre, calci alla moglie infermiera in ospedale

GIARRE (CATANIA) – Arresti domiciliari e braccialetto elettronico per un 59enne di Mascali accusato di aver aggredito la moglie 58enne. Mentre i due erano in fase di separazione, accecato dalla rabbia il marito è andato all’ospedale di Giarre, dove la donna lavora come infermiera: prima si è nascosto attendendo che rimanesse da sola, poi l’ha assalita alle spalle colpendola con pugni e minacciandola di morte. A salvarla è stato un collega che sentendo le urla è accorso e ha afferrando il 59enne per le spalle e costringendolo ad allontanarsi.