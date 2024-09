Garage abbandonati come depositi di auto rubate

CATANIA – I carabinieri, nei quartieri del Centro Storico e Zia Lisa, hanno scoperto alcuni garage ritenuti depositi di auto rubate. Sono stati recuperati numerosi veicoli e parti di auto rubati, tra cui modelli di lusso come una Range Rover Sport e una Jeep Renegade, oltre a 3 utilitarie comuni come le Fiat Panda, tutte rubate tra luglio a settembre. L’intervento ha evitato che le vetture venissero cannibalizzate per la vendita illegale dei pezzi sul mercato nero, o restituite ai proprietari solo dietro il pagamento di somme estorsive, secondo il metodo del cosiddetto cavallo di ritorno. I depositi scoperti risultano essere garage di strutture fatiscenti e abbandonate, utilizzate all’insaputa dei proprietari, e chiusi con lucchetti istallati, per l’occasione, dai malviventi. Le autovetture recuperate sono state subito restituite ai proprietari.