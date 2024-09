Furti nei garage: beccato ladro seriale

CATANIA – Si era specializzato in furti nei garage e per questo, riconosciuto attraverso le immagini del sistema di videosorveglianza, un 30enne catanese è stato denunciato dalla polizia del commissariato Borgo Ognina per furto e ricettazione. Il malvivente, infatti, è stato riconosciuto quale autore di numerosi furti perpetrati durante il periodo estivo all’interno dei garage condominiali nel quartiere Borgo-Sanzio. L’autore, residente a Picanello e con svariati precedenti per reati contro il patrimonio, operava per lo più durante le ore serali e notturne forzando le saracinesche dei garage e rubando prevalentemente biciclette, ma anche tutto ciò che sul momento reputava di interesse.

Nell’ultimo furto, ad esempio, consumato in via Novalucello, il bottino è consistito in una tanica contenente 40 litri di olio, per un valore complessivo di circa 700 euro. Ad incastrare il ladro, le immagini dei sistemi di videosorveglianza, che lo hanno immortalato durante le fasi del furto. Il trentenne è stato, altresì, denunciato per resistenza e lesioni, poiché durante un controllo di polizia, al fine di tentare la fuga, ha aggredito un agente. L’attività di polizia giudiziaria, avviata in seguito alle denunce presentate dalle vittime dei furti, ha inoltre consentito di recuperare due autoradio, restituite ai legittimi proprietari, che il 30enne aveva rubato durante le sue scorribande notturne.