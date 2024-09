Fumogeni al Massimino, denunciati 4 ultrà

Durante la partita Catania-Benevento del 2 settembre allo stadio Massimino nel settore curva sud sono stati accesi diversi fumogeni e fuochi che secondo la polizia “hanno causato una condizione di pericolo per l’incolumità dei sostenitori che si trovavano in quel settore”. Studiando le immagini del sistema di videosorveglianza la Digos ha identificato quattro tifosi appartenenti ai gruppi organizzati della curva sud, che sono stati denunciati. Per loro è scattato il Daspo, ovvero il divieto di accesso alle manifestazioni sportive.