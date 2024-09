Fugge all’alt: aveva droga sotto il sedile dell’auto

CATANIA – Nasconde marijuana in macchina e per sottrarsi al controllo della Volante inizia una pericolosa fuga in auto nella circonvallazione di Catania. Un pusher 19enne è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale. Il ragazzo ha dapprima fatto finta di fermarsi all’alt intimato dai poliziotti nei pressi dell’ospedale Garibaldi di Nesima, ma subito dopo ha accelerato bruscamente. La folle corsa si è conclusa vicino alla rotonda di San Nullo. Nell’auto sono state trovate decine di bustine di marijuana nascoste sotto il sedile e soldi in contanti. Nel garage dell’abitazione del ragazzo, dentro un secchio di vernice, è stato scovato materiale per il confezionamento della droga (bustine in cellophane e bilancini) e altra marijuana. Il giovane è stato posto agli arresti domiciliari.