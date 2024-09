Forza i tornelli ed entra al Massimino: scatta Daspo

CATANIA – La polizia di Catania ha identificato il tifoso che ha forzato il sistema di accesso ai tornelli dello stadio Massimino per assistere all’incontro di calcio Catania-Picerno dello scorso 14 settembre. Grazie all’analisi delle immagini del sistema di videosorveglianza, gli agenti della Digos etnea sono riusciti a risalire al 45enne pregiudicato che, sprovvisto di un valido titolo d’ingresso, è riuscito a posizionarsi nel settore Curva Nord. Il 45enne era stato già sottoposto in passato al Daspo emesso dal questore di Agrigento. Adesso è stato denunciato e il questore etneo ha disposto nei suoi confronti un altro Daspo della durata di cinque anni con obbligo di firma. Con questo provvedimento non potrà accedere agli stadi e non potrà assistere ad alcuna manifestazione sportiva di ogni ordine e serie su tutto il territorio nazionale.