FIUMEFREDDO (CATANIA) – I carabinieri di Fiumefreddo hanno denunciato un 34enne di Mascali per furto e ricettazione di una bici elettrica. Lo hanno visto in via Cesare Battisti in sella a un mezzo molto simile a uno rubato la sera prima all’interno di una villetta e riconoscendolo per i suoi precedenti lo hanno seguito. Lui si è fermato davanti a un portone e si è intrattenuto a parlare con un uomo. A quel punto i militari lo hanno bloccato, scoprendo che era in corso una trattativa per la vendita della bici, risultata proprio quella rubata. Confrontando le fattezze fisiche del fermato con quelle dell’uomo ripreso mentre entrava furtivamente dentro la villetta, dai sistemi di video sorveglianza, è stato evidente che il ladro era lui.